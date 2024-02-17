Refik Anadol’dan 'Dünyanın Yankıları' sergisi...

Yenilikçi medya çalışmaları ve enstalasyonlarıyla tanınan, sanatçı Refik Anadol ilk kişisel sergisini Londra’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Anadol, Londra’nın prestijli sanat galerilerinden Serpentine Gallery’de ‘Echoes of the Earth: Living Archive- Dünyanın yankıları: Yaşayan Arşiv’ adlı sergisinin açılışını yaptı. Sergide mercan resifleri ve yağmur ormanlarının görsel verileriyle eğitilmiş bir yapay zekâ modeli kullanılarak sürükleyici bir deneyim sunuluyor. Serginin açılışındaki davete aynı zamanda Serpentine Galerileri Hamiler Konseyi’nin Türk üyesi olan Suzan Sabancı ev sahipliği yaptı. Gecenin açılış konuşmasını Serpentine Gallery’nin sanat yönetmeni ve CEO’su Hans Ulrich Obrist yaptı. Enstalasyon, galeri duvarlarını, dünya çapında 16’dan fazla yağmur ormanından toplanan görsel verilerden yola çıkarak yapay zekâ tarafından oluşturulmuş görüntülerle kaplıyor. Görsel sanat, bilim ve teknolojinin kavşağında yer alan Anadol, sergisinde teknolojinin doğal dünyaya dair algımızı, zaman ve mekân deneyimimizi nasıl değiştirdiğini araştırıyor.