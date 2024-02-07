Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir yemek daveti düzenlendi. Pera Palas'da düzenlenen yemeğe cemiyet hayatından; Sema Güral Sürmeli, Ahu Orakçıoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan ve Zehra Neşe Kavak gibi tanınmış birçok ismi katıldı. Cemiyet hayatından ünlü isimler özel davetle depremzede öğrencilere destek olma fırsatı yakaladılar. Tarihi Pera Palas Hotel'de 'Efsanelerin Efsane Tatları' ile renklenen organizasyonda, Demet Sabancı Çetindoğan, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın da katıldığı Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğündeki "Kadının Gücü"nün konuşulduğu kadınların dünyayı güzelleştiren başarılarının ve hikayelerinin paylaşıldığı panel sonunda Başarım Sensin Derneği Kurucu Başkanı Şule Argüder konuklarına teşekkür plaketlerini sundu. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Meral Kosif, Esra Öztürk, Ebru Kohen ve Seda Güler de davetteki yerlerini alırken derneğe destek oldular.

Hakan YAĞCI