Kahkaha dolu gala gecesi...

İş dünyasının tanınmış iş insanlarından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ve Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, önceki akşam senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen 'İyi bir aile değiliz' filminin gala gecesine katıldılar. Filmin kadrosunda yer alan Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut gibi oyuncularla filmi izleyen Bülent Eczacıbaşı ve Lara Kamhi gecede poz verdiler. Film babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini anlatıyor.