Sanata ve eğitime Gala Modern ile destek...

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11.’si düzenlenen Gala Modern, ilk kez İstanbul Modern’in yeni müze binasında gerçekleşti. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin eğitim ve sergi programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlenen gecenin açılış konuşmasında “Gala Modern’i, 100’üncü yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimize bir armağan niteliğindeki yeni müze binamızda düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür Elçilerimizle birlikte, ilk günden bu yana hiç eksilmeyen bir heyecanla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin desteğiyle uluslararası bir kimlik kazandı” dedi. Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Müzemizin sergi ve eğitim programlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Gala Modern ile yüzbinlerce çocuk ve gencimizi sanatla buluşturma fırsatı bulduk. Bugüne kadar İstanbul Modern’de eğitimlere katılan 900 bin çocuk ve gencimiz artık birer sanatsever olarak büyüyor; hayatlarını sanatla daha da zenginleştiriyor. Fırsat eşitliği sağlamak amacıyla özel eğitim gruplarındaki binlerce çocuk ve gence yönelik projeler, eğitim programları ve sanat atölyeleri düzenlemeyi de sürdürüyoruz.” Eczacıbaşı konuşmasında, ilk günden bu yana Gala Modern’e verdikleri destek için Maya Portakal Bitargil, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Banu Çarmıklı, Şeli Elvaşvili, Melkan Gürsel, Cem Hakko, Banu İpeker, Esra Özsüer, Suzan Sabancı, Okşan Atilla Sanön ve Rana Erkan Tabanca’dan oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne tek tek teşekkür etti.

Onur AYDIN