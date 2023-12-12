Yeni yıla özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yılı bir derginin düzenlediği gala davetiyle kutladılar. Four Seasons Hotel Bosphorus'da düzenlenen etkinlikte Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı ve Feryal Gülman gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü simaları bir araya geldi. Pomellato'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen gecede göz alıcı tarzlarıyla ünlü simalar gecenin parıltısını daha da artırdı. A46’nın özenle organize ettiği yılbaşı balosunda davetliler, Aybüke Albere’nin canlı performansı ile gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlendi.