"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelendi. İş ve cemiyet hayatından Emine Özilhan, Gülşah Alkoçlar, Beyza Uyanoğlu gibi isimlerde müzikali izlemeye gelenler arasındaydı. Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Yonca Evcimik'in müzikleriyle yeniden yorumlanan eserde, görme engelli genç oyuncular da sahne aldı. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nce yeni bir yorumla sanatseverlerle buluşan iki perdelik oyunda, bir çadır tiyatrosu ekibinin yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlar konu ediliyor. Haldun Dormen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın üstlendiği müzikalin bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak.

Onur AYDIN