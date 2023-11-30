İş dünyasını buluşturan gala!

“Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın altıncısını Raffles Otel İstanbul'da gerçekleştirdi. Galanın bu yılki konuşmacısı, vakfın mütevelli heyeti üyesi, 2016 yılında Microsoft tarafından “Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi” ödülüne layık görülen, Insider’ın kurucu ortağı ilham veren girişimci Hande Çilingir oldu. Etkinlikte ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Kacır, Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Les Benjamins markasının kurucusu Bünyamin Aydın’da açılış konuşma yaptılar. Etkinliğe; Aylin-Özcan Tahincioğlu, Irmak-Kasım Köseoğlu, Ekin-Polat Gülman, Fethi Sabancı Kamışlı, gibi ünlü isimler katıldı.

Onur AYDIN