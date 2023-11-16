Davetler

New York’ta 100. yıl kutlaması!

Suzan Sabancı ve Linda Wachner’in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını New York’ta düzenlediği galayla kutladı.

Giriş: 16 Kasım 2023 Perşembe
New York’ta 100. yıl kutlaması!

Suzan Sabancı ve Linda Wachner’in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını The Plaza Hotel New York’ta düzenlediği galayla kutladı. Türkiye ve ABD’den diplomatları, iş dünyası liderlerini, kültür-sanat camiasının önemli isimlerini ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getiren görkemli gece, 2023’e damgasını vuran etkinlikler arasına yerini aldı. Oprah Winfrey ve Jennifer Lopez gibi önemli müşterilere yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü etkinlik planlayıcısı Colin Cowie tarafından, New York’un en seçkin oteli The Plaza’da titizlikle organize edilen geceye 200’ü Amerikalı 380 saygın konuk katıldı. T.C. Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün de katılımlarıyla en üst seviyede katılımla gerçekleşen etkinlikte, Vito Schnabel, Peter Morino, Michael Cohen, Dr. Mehmet Öz, Omar Hernandez de dikkat çeken misafirler arasındaydı. Jordan Kahn Orkestra, Şehnaz Sam ve DJ Bartug büyüleyici performanslarıyla geceyi renklendirirken Suzan Sabancı’nın kutlama konuşması bütün davetlilerin Cumhuriyet coşkusunu artırdı. Yoğun ilgi gören gecede Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık başarılı serüveni büyük bir zarafetle kutlandı. Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı, galanın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını seçkin katılımcılarla kutladığımız ve ulusumuzun başarılarını anlattığımız bu özel gala bizim için çok değerliydi. Her detayını büyük bir titizlikle planladığımız galamızın Cumhuriyetimize yaraşır bir şekilde gerçekleştiğini görmekten dolayı çok mutluyum. Cumhuriyet, milletimize işaret ettiği vizyonla ve yüz yılda başardıklarıyla bir istisna. Bu muazzam başarı hikâyesinin bizi bekleyen parlak gelecekte de süreceğine yürekten inanıyorum.”

Suzan Sabancı Amerikan Türk Cemiyeti

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