Davetler

'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri” sahiplerini buldu.

Giriş: 09 Kasım 2023 Perşembe
'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu. Kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 8 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahipleri Milli Boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu. Çakıroğlu ve Sürmeneli; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükselttikleri, spor ve daha pek çok alanda üstlendikleri sorumluluklarla özellikle kız çocuklarına rol model oldukları gerekçesiyle layık görüldü. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve özlemle anarak, Cumhuriyetin 100. yaşını kutladı. Cumhuriyet tarihinde spor alanında birçok ilham verici başarı olduğuna dikkat çeken Koç, konuşmasında sporun evrenselliği, kadınların eşit temsili ve sporun yenileyici gücü olmak üzere 3 başlığa değinmek istediğini anlattı. Koç, 1924 yılında savaştan yeni çıkmış bir Cumhuriyet olarak 41 sporcuyu evrenselliğin sembolü olan Paris Olimpiyatları'na


yolladığımızı hatırlatarak, bu adımın uluslararası alanda prestij ispatı anlamına geldiğini


vurguladı.

Onur AYDIN

Mustafa V. Koç Spor Ödülleri

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