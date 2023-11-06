Davetler

50. yıla gala daveti...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları, bir markanın 50. yıl davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 06 Kasım 2023 Pazartesi
50. yıla gala daveti...

Türkiye’de lüks modanın öncüsü Beymen, yarım asrı aşan tarihini, lüksün bu topraklardaki 500 yıllık geçmişine ışık tutan ve günümüze taşıyan küresel bir projeyle kutluyor. Anadolu’nun zengin kültür mirasını, lüksün izindeki sergi, kitap ve belgesel projesiyle dünyaya anlatan Beymen, “Golden Opulence” sergisi ve aynı adı taşıyan kitabın lansmanı vesilesiyle, moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcilerini, kreatif direktörleri, tasarımcıları ve sektörün önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturdu. 50. yıl kutlamaları çerçevesinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da görkemli bir gala gecesi de gerçekleştirdi. Beymen’in bünyesinde bulunduğu Mayhoola for Investments LLC CEO’su, Valentino ve Balmain’in Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın konuşmalarıyla başlayan geceye dünyaca ünlü maestro Andrea Bocelli ve müzisyen Karsu’nun eşsiz konseri damgasını vurdu. 50’yi aşkın dünya markasının marka için bu topraklardan aldıkları ilhamla tasarladıkları eserler, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Golden Opulence” sergisi ile 6-30 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

50.yıl davet gala

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