Şık davet...

Ace Nayman, modern sanattan ve tekno müzik kültüründen ilhamla tasarlanan Vısıal Dıstortıon Of Realıty Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu keyifli lansman davetinde tanıttı. Matiné Creative ConceptStore Bebek mağazasında gerçekleştirdiği davete moda, iş ve cemiyet dünyasından; Figen Kıral, Neşe Sert gibi isimler katılım sağladı. Visual Distortion of Reality Koleksiyonu, soyut baskılarla hayat bulan parçalar, HerveHuitric'in 80'li ve 90'lı yılların dijital sanatından esinlenerek 21. yüzyılın dijital dünyasına bir övgü olarak tasarlanıyor. Ace Nayman’ın 8. koleksiyonunda monogram desenden tasarlanmış kapitone dokular, Swarovski kristal detaylı imza pijama setler, metalik iplikten üretilmiş best-seller triko parçalar ve çarpıcı renklerde desenler ön plana çıkıyor.

Onur AYDIN