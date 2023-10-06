İstanbul'da şık açılış...

Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markası Bon Objet’in SkyLandHom dekorasyon merkezinde yeni mağazasının açılışı 2024’e özel yeni fonksiyonel mobilya koleksiyonu ve ithal dış mekan markaları ile birlikte açılışa özel bir davet ile tanıtıldı. Tuğçe Eyilik Vardar ev sahipliğinde yapılan davete; iş, sanat ve cemiyet dünyasından Süleyman Orakçıoğlu, Kaan-Nazlı Sert, Tuba Peksayar, Zeynep Mutlu, Buket Taşdelen, Meral Kosif ve Zeynep Germen gibi isimler katıldı. Bon Objet’in Çubuklu Beykoz’daki kendi Showroom’unun ardından tasarımı sanatla buluşturan SkyLandHom dekorasyon merkezinde de özel ve benzersiz mobilya ve obje koleksiyonu yer alacak. Bon Objet, talep doğrultusunda özel mobilya üretimi ve mimari destek ev dekorasyonu da sağlıyor.

Onur AYDIN