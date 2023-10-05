“Artful Dining” etkinliği...

Sanatçıları ve eserlerini, özel bir akşam yemeğinde seçkin davetlilerle buluşturan ‘Artful Dining’ serisinin ilk yemeği gerçekleşti. Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türkiye’deki çağdaş sanatı ve sanatçıların üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ilk yemeği Şef Emre Şen’in ev sahipliğinde özel bir davetle düzenlendi. L’Or, Zwilling, Jotun, Macro Center, Koleksiyon ve Casa Lavanda’nın katkılarıyla gerçekleştirilen yemekte şef Emre Şen, serinin ilk onur konuğu olan Erdil Yaşaroğlu’nun “Manta Boy” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüsüyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı. Casa Lavanda Boutique Hotel’in mutfağında harikalar yaratan ünlü Şef Emre Şen’in Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırladığı özel menüleri sanatseverlerle buluşturduğu Artful Dining sersinin ilk yemeğine aralarında Derin Mermerci, Murat Aslan, Banu Çarmıklı’nın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Gecede, ünlü şefin menüsünü tadan misafirler, ardından Erdil Yaşaroğlu’ndan sanateserinin hikayesini dinlediler. Serinin ikinci yemeği 16 Ekim’de gerçekleştirilecek.