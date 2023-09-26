Davetler

33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

Giriş: 26 Eylül 2023 Salı
33. Caz Festivali başladı

Akbank’ın kültür-sanat alanındaki köklü girişimi Akbank Sanat, bu yıl 33. Akbank Caz Festivali’ni 33 konserle gerçekleştiriyor. Festival kapsamında Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde özel bir davet gerçekleştirildi. ‘Yaşayan efsane’ tanımını bütünüyle karşılayan Al Di Meola konseri kapsamında, davetliler keyifli bir kokteylde buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davete iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kokteylin ardından davetliler geceye, müzik dünyasına kattıklarıyla ‘kâşif’ yakıştırmasını tartışmasız üstlenen gitar virtüözü Al Di Meola’nin eşsiz performansını AKM Tiyatro Salonu’nda izleyerek devam ettiler.

Onur AYDIN

Akbank Caz Festivali Al Di Meola

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