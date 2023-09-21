İstanbul'da şık açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri, dün gece gerçekleşen özel açılışta buluştu. The Peninsula, İpek Yolu'nun büyüleyici lezzetlerinden ilham alan eşsiz mutfak destinasyonu GALLADA'nın açılış partisini önceki gece gerçekleştirdi. Türkiye’nin İlk ve tek iki Michelin yıldızlı Şef’i Fatih Tutak ve The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan Crook ev sahipliğini geceye, Nedim-Gamze Keçeli, Begüm-Ömer Ballı, Ekrem-Tuğçe Vardar, Semih-Özge Sander çifti gibi birçok ünlü isim de katıldı. Eğlenceli davette misafirler özel olarak hazırlanan menünün tadını çıkardı.

Onur AYDIN