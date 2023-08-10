Golf tutkunları Bodrum'da...

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası; Regnum Golf and Country Club Bodrum’da 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin, yoğun ilgi göstererek oyuncu olarak katıldığı turnuvada iki gün rekabet yaşandı. Mirzaoğlu Cup 2023, Mirzaoğlu Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kendisi de bir golf sporu tukunu olan Mirzaoğlu HoldingYönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak gerek spor gerek diğer organizasyonlara destek olmanın öneminin farkındayız. Turnuvaya katılan tüm oyuncuları gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu. Turnuva, 6 Ağustos akşamı tüm oyuncu ve misafirlerin katıldığı gala gecesi ile sona erdi. Mirzaoğlu Holding ev sahipliğinde geçen organizasyonun son akşamındaki gala yemeği; romantik şarkıların aranan buğulu sesi ünlü Türk Pop Sanatçı “Yaşar”ın şarkılarıyla renklendi.