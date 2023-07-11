Bodrum'da gala gecesi

Birand Tunca, Gülcan Aslan ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı "Ruins" filmin galası önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta yer alan Ruins Bodrum'da gerçekleştirildi. Emir Mavitan yönetmenliğinde ve Nurçe Erben & Emir Mavitan yapımcılığında hazırlanan, Seattle, Los Angeles, Croatia, Sarajevo ve Bucharest Film Festivallerinden bir çok alanda ödül alan "Ruins" filminin galasına, film ekibinin yanı sıra Elif Dürüst, Ahu-Süleyman Orakçıoğllu, Nejdet Ayaydın gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ruins Bodrum bu şekilde Türkiye’nin ilk uluslararası film ödülleri kazanan mekanı oldu. Kadının ölümsüzlüğü ile birlikte gizemli bir hazine avını konu alan film, uluslararası alanda birçok ödül aldı.