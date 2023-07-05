Modaseverler Bodrum'da...

Beymen Mandarin Oriental Bodrum'da düzenlenen özel bir davet, moda tutkunlarını buluşturdu. Gecenin öne çıkanları arasında DJ Fiona Zanetti'nin müzikleriyle partiye özel hazırlanan lezzetli ikramları ve kokteylleri yer aldı. Geceye, Loewe Paula's Ibiza 2023 Koleksiyonu’ndan farklı görünümler tercih eden Ece Sükan, Hande Can'ın yanı sıra aralarında Ayşegül Dinçkök, Daphne Behar, Marcel Behar, Ebru Kohen, Selma Türkeş, Su Ela Lodrik, Aylin Saruhan, Ece Nayman, Zeynep Yılmaz, Begüm Kıroğlu ve Aslı Pamir’in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.