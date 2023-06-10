Davetler

Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar

Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.

Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi
Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar

Türkiye’nin ünlü markalarından Başkent Holding bünyesinde bulunan Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. tarafından bayramda hizmete girecek olan Mezra Yalıkavak tanıtım gecesini İstanbul’da yaptı. Mezra Yalıkavak’ın açılışında iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeraldı.


Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Hediye Güral Gür katılan isimler arasındaydı. İstanbul’da gerçekleşen davette Başkent Holding ve Başkent Grup Restaurant İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü misafirlerine 7 dönüm arazi üzerinde kurulan Mezra Yalıkavak hakkında bilgi verdi. Salih Ünlü -Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve Anadolu Fine Dining gibi pekçok alanda ilklere imza atıyoruz. Doğal yaşamla lüks ve konforu birleştiren proje Mezra Yalıkavak, içiçe geçmiş çoklu mekanlardan oluşuyor. Doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen, Mezra’nın kendi bahçesinde, kendi serasında yetişen ürünler ve bahçesindeki tavuktan yumurtası, keçilerden sütünü elde ettiğimiz, güne kahvaltı ile başlayıp sonrasında bembeyaz örtülerde Masterchef 2020 şampiyonu Mezra headchefi Serhat Doğramacı’nın imzası olan doğal, sağlıklı, lezzetli menülere imza attığımız Anadolu Fine Dinnig, sonrasında ünlü dj lerin müzik yaptığı bir alanımız bulunmakta. Mekanın müzik kordinatörlüğünü üstlenen ünlü Dj Doğuş Çabakçor her hafta mekanda sahne alıcak ve yurtdışından ünlü dj ler eşliğinde geceler düzenlenecek. Bayramda da Doğuş Çabakçor dj performansı ile Mezra Yalıkavak misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Türkiye’de birçok alanda ilklere imza atan Başkent Holding, Mezra Yalıkavak projesi ile doğal ve sürdürebilir yaşamı destekleyerek benzersiz konseptiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Başkent Holding Mezra Yalıkavak

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