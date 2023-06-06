Özel gecenin şık davetlileri...

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği “Power Müzik Ödülleri” sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Bloomberg Ht TV, Power Türk TV ve Power TV ortak canlı yayını ile izleyenlerle buluşan müzik dünyasının kalbinin attığı görkemli törenin kazananları dün gece ödül töreniyle açıklandı. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede hoş geldiniz konuşmasını VAKKO ve Power Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko yaptı. Özel geceye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Leyla Alaton, Rıfat-Maria Elhadef, Aslışah Alkoçlar Demirağ, Gülşah-Ender Alkoçlar, Etel Baler gibi isimler şık uyumlarıyla gecede göz kamaştırdılar.

Onur AYDIN