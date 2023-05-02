Golf tutkunları buluştu

Jumbo, golf dünyasının önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Jumbo Golf Cup23’e ev sahipliği yaptı. Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya, golf dünyasından deneyimli isimler katıldı. Kurulduğu 1947 yılından bugüne kadar, sofralara kattığı zamansız ve rafine zevkleri bu kez golf severlerle buluşturan Jumbo, yeni ‘Golf Koleksiyonu’nu ‘Jumbo Golf Cup23’te tanıttı. Jumbo Golf Cup23’te iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 500 kişinin katılım gösterdiği turnuvada; Beyhan Goldmann Benardete, Merve Müftüoğlu, Rana Esen, Tevfik Gür, Zeki Rıza Zorlu gibi isimler yer aldı. Jumbo Golf Cup 2023 final erkekler Kat A şampiyonu İstanbul Golf Kulübü'nden Ahmet Küçük olurken, kadınlarda Ankara Golf Kulübü'nden Gülay Dora şampiyonluğu kazandı. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nursel Çökelek ise Final Kadınlar Kat A kategorisinde ikinci olurken, kadınlar Kat B kategorisinin ikinciliğini Merve Müftüoğlu aldı.

Ferit TUĞLUK