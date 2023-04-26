Alışveriş tutkunları festivalde!

“Fashion Marketing and Shopping Gala“ özel tasarlanmış ortadoğudan ilham alan oryantalist konsepti “Trade Capitals: Qatar” ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler, Mandarin Oriental Bosphorus’ta bir araya geldi. Özel tasarlanmış “Trade Capitals: Qatar” konsepti, lüksü gerçek bir keyfe dönüştüren atmosferi ile Mandarin Oriental Bosphorus Otell’de Jade&Brands ev sahipliğinde ve Tremeşeli Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen özel bir davete ev sahipliği yaptı. Davete cemiyet hayatının ünlü isimleri ve birbirinden başarılı tasarımcılar bir araya getirildi. Jade & Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın ev sahipliği ile düzenlenen davette, misafirler keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayadılar.

Onur AYDIN