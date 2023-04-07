Başarım Sensin'den iftar yemeği!

Gerçekleştirdiği başarılı projelerle beğeni toplayan Başarım Sensin Derneği bu kez depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi. Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen iftar yemeğinde iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim bir araya geldi. Depremden etkilenen üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder başta olmak üzere; Özge Sander, Elif İnci Aras, Meral Kosif, Melis Sander ve Ayfer Toprak gibi isimler yer aldı.

Onur AYDIN