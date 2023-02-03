Davetler

Prestijli gala...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mahsun Kırmızgül'ün yazıp ve yönettiği 'Prestij Meselesi' filminin gala gecesinde bir araya geldi.

Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
Prestijli gala...

Mahsun Kırmızgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi', gösterime bugün girdi.


Beyezperdeye Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in 1990'lı yıllarda keşfedilerek Hilmi Topaloğlu tarafından müzik sektörüne kazandırılmasını yansıtan 'Prestij Meselesi'nin galasına siyaset, iş, sanat ve spor camiasından Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile kızı Derya Ayaydın'da gibi çok sayıda kişi katıldı. Geceye kızı Lavin Kırmızıgül ile katılan Mahsun Kırmızıgül ve filmin oyuncuları, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını belirten Mahsun Kırmızıgül, öncelikle projede emeği geçen herkese teşekkür etti. 'Prestij Meselesi'nde 'Gani karakterini canlandıran Erkan Petekkaya ise duygularını şu şekilde dile getirdi; "Çok küçük bir rolde oynadım. Misafirim ama keyifli oldu ya. İzleyicisi bol olsun istiyorum. Mahsun kimi çağırsa herkes evet der zaten. Bu benim onunla ikinci filmin. Çok güzel onunla çalışmak. Prestij müziğin benim de hayatımda yeri vardır. Anlatsam uzun sürer ama hayatıma dokunmuştur yani."

Mahsun Kırmızgül Prestij Meselesi gala

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