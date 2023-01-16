Davetler

Sanatseverlere özel davet!

Dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açtı.

Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi
Sanatseverlere özel davet!

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi öncesi farklı eserlerinden ilham alarak benzersiz bir kolye tasarımında bulundu. Ecole St. Pierre Hotel’e bağlı “i guru Cafe Lounge Bar’da bu eşsiz tasarım ve iş birliğinin kutlandığı özel bir buluşma gerçekleşti. Begüm Kıroğlu, Ali Elmacı ve Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel kutlamaya Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Sarp-Eda Evliyagil, Emin Hitay, Özlem Güsar gibi sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Her daim güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; fauna, flora ve tılsımların eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi için özel bir iş birliği kapsamında “Güllerimde Diş İzin Var” isimli bir kolye tasarladı. Dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı’nın "Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle" başlıklı sergisi 14 Ocak’ta Pilevneli’nin Dolapdere’deki mekanında sergilenmeye başlayacak.

Ali Elmacı Pilevneli

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