Uludağ'da coşkulu kutlama!

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları geçmiş yıllara göre sakin ve sessiz geçmesi beklenirken, Türkiye'nin zirve noktalarından biri olan kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da hareketli ve eğlenceli geçti. Uludağ’da dağın popüler otellerinden My Mountain Ağaoğlu, Grand Yazıcı, Alkoçlar ve Le Chalet Yazıcı otel geçen yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşında misafirlerini ağırladılar. Alkoçlar Otel’in sahibi iş insanı Ender Alkoçlar, eşi Gülşah Alkoçlar yeni yılı birlikte kutladı. Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı rahatsızlığından dolayı Bursa’daki evinde istirahat ederken, Bahar Yazıcı Şer hem otelle ilgilendi hem de ailece yeni yılı kutladı. Gecede, genç sanatçı Hera sahne alarak misafirleri coşturdu.