Yeni yıl daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir derginin yeni yıl davetinde bir araya geldiler. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleşen yeni yıl partisi, iş, cemiyet, sanat, moda dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Pernod Ricard Türkiye, Magnolia Bakery ve Wine Art’ın da katkıda bulunduğu parti, Ayça Torunoğlu’nun canlı keman performansı ve DJ Levent Erim’in çaldığı birbirinden güzel şarkılarla renklendi. Yeni yılın coşkusunu kutlamak üzere partide bir araya gelenler arasında, Şirin Yalçın’dan Aylin Tahincioğlu’na, Sarp Evliyagil’e kadar birçok ünlü isim vardı. Partide eğlence Ayça Torunoğlu’nun, keman şovuyla başladı ve ünlü DJ Levent Erim’in muhteşem performansı ile noktalandı.