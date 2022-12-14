Davetler

Yılbaşı öncesi alışveriş etkinliği...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü hanımları yeni yıl için kurulan özel standları gezdi.

Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba
Yılbaşı öncesi alışveriş etkinliği...

15 markanın 2023 yeni yıl kolleksiyonu dev bir tanıtım etkinliği ile cemiyet iş ve sanat dünyasına tanıtıldı. Birbirinden ünlü simalar yılbaşı öncesi Feriye Sarayı’ndaki bu güzel organizasyonuna büyük ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve iş insanı Pervin Ersoy ve Projehane ortağı Bilge Kuru misafirleri ile yakından ilgilendi. Markalar ürünlerini birbirinden güzel ürünlerini stantlarında sergilerken ve konuklarda gün boyu alışveriş yapıp keyifli zaman geçirdiler.

Onur AYDIN


yeniyıl Projehane

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