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İKSV'nin 50. yaşı kutlandı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı özel bir geceyle kutlandı.

Giriş: 06 Aralık 2022 Salı
İKSV'nin 50. yaşı kutlandı!

Kültür ve sanatın gelişimi için kar amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı düzenlenen özel gecede kutlandı. Etkinliğe vakfın çalışanları, sponsorlar, sanatçılar, kamu ve kültür kurumları temsilcileri katıldı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuşmasında vakfın 50. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eczacıbaşı "İKSV 50 yıldır burada. Ben de 50 yıldır buradayım. Bu 50 yılda yalnızca ilk festivalin açılışını kaçırmıştım. İKSV'nin en yakın takipçilerinden biri olduğumu belirtmek büyük gurur veriyor bana" diye konuştu. Vakfın 50 yılda gerçekleştirdiği etkinliklere işaret eden Eczacıbaşı, şunları kaydetti: "50 yıllık geçmişe baktığımda, sanatın farklı disiplinlerinde binlerce etkinlik görüyorum. Dünyanın dört bir yanından, kültür ve sanatın en önemli icracılarını Türkiye'nin yetiştirdiği büyük yıldızları görüyorum. Bu topraklarda yetişip Venedik'te, Fransa'da, Londra'da sanat üretimlerini görüyorum. Uluslararası bağları güçlü, dünya çapında gıptayla bakılan bir kent, adından övgüyle söz edilen bir ülke görüyorum. Yaşamdan zevk alan, düşünen, eleştiren, geliştiren, umut dolu insanlar görüyorum." İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de İKSV'nin kuruluş amaçlarına değinerek, "Türkiye ile dünya arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak. Kültür sanat üretiminde etkin rol oynamak ve kültür politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak. İşte 50 senedir aslında İKSV ne yapıyor sorusunun cevabı da burada gizli. Elinden geldiği kadar İKSV eleştirel düşünceyi besliyor, estetik duygusunu geliştiriyor, içinde bulunduğumuz hayatı da güzelleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Bülent Eczacıbaşı

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