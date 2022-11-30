Davetler

Tohum Otizm Vakfı'ndan Alışveriş Festivali...

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali” etkinliği başladı.

Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba
Tohum Otizm Vakfı'ndan Alışveriş Festivali...

Bu yıl 15.'si gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, Galataport İstanbul'da başladı. Ziyaretçiler'in ilk kez ücretsiz giriş yapabileceği festivalde takı giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 100’den fazla seçkin ve özel markanın ürünleri, koleksiyonları satışa sunuldu. Festivale iş ve cemiyet hayatından Pervin Ersoy, Nil Uyguner, Selen Keçeli gibi çok sayıda isim katılarak destek oldu. Bilinen birçok markanın yanı sıra tarzı ile öne çıkan yeni firmalar da İstanbullulara farklı seçenekler sunulurken festivale bu sene en az 3.000 ziyaretçinin katılmasını bekleniyor. Bireyler ve kurumlar arasında sosyalleşme olanağı da sağlayan özel bir “sosyal sorumluluk” projesi olan alışveriş festivali, sadece otizmli çocuklara katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda hareketliliği ile ekonomik katkı da yaratacak. Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Şenliği’mizden yarattığımız kaynağın tamamı ihtiyaç duyan otizmli çocuklara ve yurt çapında eğitim alabilmelerini sağlayacak projelere aktarılacak.

Onur AYDIN

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali

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