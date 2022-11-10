Tezman'dan 'Oyunname II' gecesi...

Büyük bir tiyatro tutkunu olan ve 'Oyunname' adlı kitabıyla hafızalara kazınan sosyetenin ünlü isimlerinden Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi dün akşam gerçekleşen davetle okuyucuların beğenisine sundu. RED art İstanbul’un “Make Pop Art Great Again” sergisi BKM Organizasyonu ile İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere kapılarını açtı. Red art İstanbul bünyesinde yer alan, her biri pop art’ın yükselen sanatçıları tarafından üretilmiş eserler sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Aynı akşam, Tilda Tezman, dünyanın dört bir yanından yüzlerce performansla büyülü bir yolculuğa çıkardığı “Oyunname II” adlı kitabını imza günü için okurlarıyla bir araya geldi. Tam 1 ay boyunca BKM Organizasyonu ile İstanbul’un her yerinde 200’den fazla etkinlik ile şehre kahkaha getirecek olan İstanbul Komedi Festivali, festival kapsamında, RED art İstanbul’un “Make Pop Art Great Again” sergisine iş ve sanat yaşamının tanınmış isimleri katıldı. RED art İstanbul sanatçılarından Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Seden Erşen, Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’nin eserleri, “MAKE POP ART GREAT AGAIN” sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Onur AYDIN