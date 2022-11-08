Saat tutkunları lansmanda buluştu!

Saat sektöründe 154 yıldır süren hikayesini, 2000’lerin başından bugüne çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma taahhüdünde bulunarak sürdüren marka IWC Schaffhausen’in, geçmişin birikimi ve geleceğin teknolojisiyle tasarlanan ve en kıymetli parçalarından oluşan komplikasyon saatleri “IWC Haute Horlogerie”, özel bir lansmanla saat tutkunlarıyla buluştu. Zorlu Center Mağazası’nda, gerçekleşen lansmana Mehmet Hanif, Zeynep Üstünel, Begüm Karamahmutoğlu, Banu-Hakan Mermerci, Zeki Zorlu, Aylin Yılmaz, Nergis Pekuysal, Neylan Vardar, Emir Kosif gibi cemiyet hayatının önemli isimleri ve sektör temsilcileri katıldı. Markanın o güne özel tasarımları olan saatlerini keşfettikleri lansmanda konuklar, mağaza içerisinde bulunan özel menüsü eşliğinde ağırlandı.