Davetler

Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

Giriş: 07 Kasım 2022 Pazartesi
Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen törende Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan festival kapsamında Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın Kültür Bakanları sinema sektöründen oyuncular ve yapımcılar cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Festival148 Katılımcı sayısı ile 17 ülkeden 52 eserle Türkşye’den de 300 aşkın sinema sektör temsilcisinin katılımıyla büyük ilgi gördü.


Festivalde, "TÜRKSOY Özel Ödülü" Yulduz Rajabova'ya, "Türk Kültürüne Katkı Ödülleri" Arslan Eyeberdiev, Rano Shodiyeva, Sadyk Sher Niyaz, Kanat Torebay ve Mehmet Bozdağ'a, "Vefa Ödülleri" Osman Sınav ve Türkan Şoray'a, "En İyi Film Ödülü Dilmurod Masaidov'a, "En İyi Yönetmen Ödülü" Vagıf Mustafayev'e, "En İyi Senaryo Ödülü" Semih Kaplanoğlu'na, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Kalipa Tashtanova'ya, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kayrat Kemalov'a, "En İyi Belgesel Film Birincilik Ödülü" Furkat Usmanov'a, aynı kategoride ikincilik ödülü Aigul Cherendinova'ya veüçüncülük ödülü de İsmet Arasan'a verildi. Törende, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan alan usta sanatçı Türkan Şoray, salondaki davetlilerce uzun süre ayakta alkışlandı. Daha sonra Bakan Ersoy, gelecek yıl 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'da düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin sembolü olan turna kuşu heykelini Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'a takdim etti.

Ferit TUĞLUK

Mehmet Nuri Ersoy 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali

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Davetler Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

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