Davetler

Güneştekin'den 'Gâvur Mahallesi' sergisi!

Sanatçı Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi adlı sergisini İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
Güneştekin'den 'Gâvur Mahallesi' sergisi!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği Gâvur Mahallesi adlı sergisi İzmir Kültürpark’ta sanatseverlerin beğenisine sundu. Güneştekin Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle, Ahmet Güneştekin’in ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açılan sergi davetine Elif Dürüst, Esra-Fatih Öztürk, Erol Özmandıracı, Bahar-Ozan Şer, Fulya-Haluk Nayman gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler eşlik etti. Sanatçı Atmet Güneştekin, Gâvur Mahallesi belirli bir tanım üzerinden genellenen grupların sosyal, kültürel, mekânsal veya etnik olarak birbirlerinden ayrılmaları ve farklı siyasetlere tabi tutulmaları anlamına gelen mübadelenin altında yatan düşünceyi sorguluyor.

Hakan YAĞCI

Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi İzmir

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