Can’ın Sihirli Dünyası'nda buluştular!

Ressam ve yazar Neslihan Karaağaç’ın yazdığı Can’ın Sihirli Dünyası isimli çocuk opera, önceki gün Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Konusu Mevlana’nın yedi öğretisine dayanan operaya çocukların ilgisi yoğun oldu. İstanbul’un çeşitli okullarından gelen minik öğrenciler operayı izlerken iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de salondaki yerini aldı. Operayı izlemeye gelenler arasında, Didem-Erhan Kurdoğlu, Songül Toprak Özsan ve kızı Alev Özsan vardı. Oyunun 15 senelik geçmişi olduğunu ifade eden Neslihan Karaağaç, “Bugün çok heyecanlıyız. Mevlana’nın yedi öğretisi merhamet, alçak gönüllülük, hoşgörü gibi değerlerimiz çevre bilinci, doğa sevgisi üzerinden belki de ilk kez çocuklara aktarılıyor. Ve ilk kez seyirciyle buluşuyor. Çocuklara yapılan her projenin çok özenli olması gerektiğini bildiğimiz için bizde çok hazırlandık. Oyunun 15 senelik bir geçmişi var. Yazıldı ama diyorum Mevlana’nın öğretisiyle 15 sene içerisinde pişti. Umarız seyirci beğeniyor” diye konuştu. Yurtiçi ve yurtdışı turnelerinin olacağını belirten Karaağaç, “Şehir şehir ülke ülke gezeceğiz. Şimdilik sürpriz olsun. Mevlana bizim için evrensel bir değer ve ilk kez çocuklara aktarılıyor. Bu yüzden dolaşacağız” dedi.

Ferit TUĞLUK