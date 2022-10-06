Davetler

Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

06 Ekim 2022 Perşembe
Boğaz'da mutlu son...

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler. Genç çiftin nikah şahitliğini Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Fahri Balcı, Begüm Ersin ve Dana Nasser El Sabah yaptılar. Gayrimenkul , turizm ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren damat Zeki Sever ve İpek Alp'in bu görkemli düğün törenine, iş ve cemiyet hayatının önde gelen simları katıldı. Giambattista Valli imzalı gelinliğiyle herkesi büyüleyen İpek Alp'in annesi Banu Alp düğünde duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sahne aldığı düğüne yaklaşık 600 seçkin davetli katıldı. Çift balayı için Marakeş'e gidecek.

Reşit ÖZET

İpek Alp Zeki Sever Çırağan Sarayı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Merve Mermer'in AVM günü...

Mimar Merve Mermer, İstinye Park'ta objektiflere takıldı
Davetler Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
Magazin Hattı Kozmetik mücevherle birleşti...

Dünyaca ünlü kozmetik bir kozmetik markası, tasarımcı Ece Şirin'le muhteşem bir işbirliği yaptı
Davetler Türkiye'nin girişimcileri galada!

Girişimcilik ve iş dünyasının tanınmış simaları iki yılın ardından Giveback Gala gecesinde bir araya geldi.

Güncel Atölyede etkinlik...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam'la birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Moda tutkunları açılışta...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu hanımları özel etkinlikte buluştu.

Davetler Anne ve çocuklara özel etkinlik!

İpek Özilhan Özkan ve Yasemin Özilhan anne ve çocuk üzerine yapılan özel etkinlikte bir araya geldi.
Jet Set Jolie'den Pitt'e 'fiziksel saldırı' suçlaması!

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Jolie, bu kez eski eşini 6 yıl önce kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı
Davetler Kültür Yolu'nda sanat yürüyüşü...

Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Güncel '47 yıldır birbirimizden hiç sıkılmadık’

İş insanı Akın Öngör ile eşi Gülin Öngör HT Kulüp’ü Manisa Akhisar’daki üzüm bağlarında ağırladı.
Güncel Dostlarıyla bir arada kutlama!

İzzet-Yasemin Özilhan çifti ve İlhan Sabancı yakın bir dostlarının yeni yaşını eğlenceli bir sürprizle kutladılar.
Güncel "İki muhteşem insan"

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.