Boğaz'da mutlu son...

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler. Genç çiftin nikah şahitliğini Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Fahri Balcı, Begüm Ersin ve Dana Nasser El Sabah yaptılar. Gayrimenkul , turizm ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren damat Zeki Sever ve İpek Alp'in bu görkemli düğün törenine, iş ve cemiyet hayatının önde gelen simları katıldı. Giambattista Valli imzalı gelinliğiyle herkesi büyüleyen İpek Alp'in annesi Banu Alp düğünde duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sahne aldığı düğüne yaklaşık 600 seçkin davetli katıldı. Çift balayı için Marakeş'e gidecek.

Reşit ÖZET