Davetler

25. yıla özel kutlama!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları DenizBank'ın 25. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı özel gecede bir araya geldi.

29 Eylül 2022 Perşembe
25. yıla özel kutlama!

DenizBank 25. kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. İş, sanat ve spor dünyasından 1500’ü aşkın davetlinin katıldığı etkinlik, dünyanın en başarılı piyanistleri arasında gösterilen Fazıl Say’ın performansı ile başladı. Gecede ünlü tenor Mario Frangoulis, Türkiye’yi dünya çapında temsil eden en güçlü seslerden Sertab Erener, Türk kültürünü dünyaya tanıtan Karsu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası misafirlere müzik ziyafeti sundu. Mario Frangoulis’in Sertab Erener’e ait “Aşk” şarkısına eşlik etmesiyle ikilinin yaptığı etkileyici düet geceye damgasını vurdu. Gecenin açılış konuşmasını yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank’ın 25. yılıyla gümüş yaşını kutlayıp altın çağına adım attığını belirterek, çocuklarının çalışmayı arzu edecekleri kurumu yaratma heyecanıyla yol aldıklarını söyledi. Etkinliğin finalinde ise Ateş’in, Mario Frangoulis ve Sertab Erener ile “Amigos Para Siempre” şarkısını seslendirerek izleyicilere yaptığı sürpriz ise büyük beğeni topladı.

Onur AYDIN

25 YIL kutlama Hakan Ateş,

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