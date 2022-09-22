İstanbul’da müzikal şölen!

“Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi “Haldun Dormen Yönetiyor- Senfonik” başlığıyla Maximum Uniq Açıkhava’da yeniden seyirciyle buluştu. Türk Tiyatro ve Müzikal dünyasının duayeni Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı projenin onur konuğu Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Projede çok sevilen ünlü oyuncuların yanında Sitare Bilge, Canbora Genç gibi müzikalciler de yer aldı. Birbirinden ünlü isimler Sefiller, Chicago, Cabaret, Damdaki Kemancı, Notre-Dame De Paris, Grease, Evita, Cats gibi ünlü Broadway müzikallerinin yanında Lüküs Hayat, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Kantocu gibi gişe rekorları kırmış Türk müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla iş ve cemiyet hayatından Hüsamettin-Simla Beyazıt, Zeynep Çarmıklı ve Yasemin Kamhi gibi birçok isme Broadway’den İstanbul’a bir müzikal yolculuğu yaptırdı.