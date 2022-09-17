Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Sanat tutkunlarına muhteşem bir sanat serüveni yaşatmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere ayrı bir heyecan yaşattı. Akbank ana partnerliğinde, Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek bu eşsiz deneyimi yaşadılar. Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat fuarı olarak hafızalara kazınan 17'inci Contemporary İstanbul'daki eserleri incelemeye cemiyet hayatından Allan Hakko, Ayşecan Özyeğin, Dalia Garih, İrem Güreli, Hacı-Nazlı Sabancı ve çok sayıda değerli isim geldi. 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverler sanata doyacak.

Onur AYDIN