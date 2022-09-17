Davetler

Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, özel davetle sanatseverleri ağırladı.

17 Eylül 2022 Cumartesi
Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Sanat tutkunlarına muhteşem bir sanat serüveni yaşatmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere ayrı bir heyecan yaşattı. Akbank ana partnerliğinde, Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek bu eşsiz deneyimi yaşadılar. Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat fuarı olarak hafızalara kazınan 17'inci Contemporary İstanbul'daki eserleri incelemeye cemiyet hayatından Allan Hakko, Ayşecan Özyeğin, Dalia Garih, İrem Güreli, Hacı-Nazlı Sabancı ve çok sayıda değerli isim geldi. 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverler sanata doyacak.

Onur AYDIN

Contemporary İstanbul çağdaş sanat akbank

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve 558 sanatçının eserini sergilediği Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.
Davetler Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, özel davetle sanatseverleri ağırladı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Davetler Bienal'in özel davetlileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin özel davetinde bir araya geldi.
Güncel Dostlarıyla Azerbaycan'da...

Feryal Gülman yakın dostlarıyla birlikte Azarbaycan'ı ziyaret etti.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel "Sevdiğim yerdeyim"

Beyza Uyanoğlu yeni tatil karelerini "Sevdiğim yerdeyim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Yeni koleksiyona tanıtım!

Yarattığı zamansız tasarımlarıyla günlük hayatın içerisindeki kadınların stil kodlarını yaratan Ayşe Burcu Kaya, yeni koleksiyonu özel davette tanıttı

Güncel Vehbi Koç Vakfı'ndan eğitime destek!

Vehbi Koç Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Koç Okulu, yeni lise binasını Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un katıldığı törenle hizmete açtı.
Magazin Hattı Kızıyla hasret giderdi...

Arzu Özal, kızı Büşra Özal ile birlikte Avusturya'da hasret giderdi.
Davetler “Jamming” ve “Swarm” sergisi sanatseverlerle buluştu!

Nevin Aladağ'ın “Jamming” ve Serkan Sarıer’in “Swarm” başlıklı kişisel sergileri Pilevneli Galeri'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Magazin Hattı Aktürk'ten muhteşem defile!

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu dün gece Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.