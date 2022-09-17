Davetler

Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve 558 sanatçının eserini sergilediği Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.

17 Eylül 2022 Cumartesi
Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Contemporary Istanbul, Akbank, Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda sanatseverleri Tersane İstanbul’da bir araya getirdi. VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine Pervin Ersoy, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Neşet-Şirin Yalçın gibi cemiyet hayatından birçok sanatsever isim katıldı. Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise davette şu açıklamada bulundu: “Türkiye’de çağdaş sanatın gelişiminde itici güçlerden biri olmak için 17 yıl önce Contemporary İstanbul ile birlikte çıktığımız bu yolda, sadece finansal bir destekçi değil, bir iş ortağı olarak kendimizi gördük ve öyle hareket ettik. Ortaya koyduğumuz hedef doğrultusunda Contemporary İstanbul’un hem yurt içi hem de yurt dışında tanıtılması için geçen 17 yılda aralıksız çalıştık. Bunun bir sonucu olarak yurtdışından fuara ilginin arttığını, Türkiye’de de yeni çağdaş sanat girişimlerinin oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl 22 farklı ülkeden galerinin yer alacağı fuarın Türkiye’de yükselen farklı çağdaş girişimlerine de ev sahipliği yapacak olması çok sevindirici ve gurur verici. Ben, dünyanın değişen sanat atmosferinde İstanbul’un çağdaş sanat merkezlerinden biri olarak konumlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm sanatseverleri 1.476 eserin sergileneceği Contemporary İstanbul’un 17. Edisyonuna davet ediyorum.” dedi. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Contemporary İstanbul’un 17. edisyonunun ve takip eden diğer etkinliklerimizin içeriğinin ticari fuar alanı dışında da sergi ve sanatın çeşitli alanlarını kapsamasına önem veriyoruz. Fuar kar amacı gütmeyen projeleri bir arada sunarak yenilikleri ortaya koyarken her zaman ana partnerimiz Akbank yanımızda. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye genelinde hızla gelişmekte olan çağdaş sanat girişimlerinin son yıllarda Anadolu’nun birçok şehrinde de etkisi hızla artıyor. Sanatın gelişmesi ve yayılması için başarılı çalışmalar yürütüyorlar. Dünyada eşi benzeri olmayan Haliç yaşanmışlığı ile tarih, kültür-sanat ve mimarisiyle birlikte İstanbul’un merkezi olmaya aday. Contemporary Istanbul planlanan projeleri ile Haliç üzeri ve sahil boyunca kültür sanatı izleyiciyle buluşturmaya devam edecek” dedi. 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverler sanata doyacak.

Onur AYDIN

Contemporary Istanbul Tersane İstanbul

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