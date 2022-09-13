Davetler

50. yıla özel konser!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın, 50. yılına özel olarak düzenlediği “Erol Evgin Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

13 Eylül 2022 Salı
50. yıla özel konser!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, 50. yılına özel olarak düzenlediği ve gelirini, engelli olma riski taşıyan 50 bebeğin tedavisinde kullanacağı “Erol Evgin Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Bilim insanı merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan ve 50. senesini dolduran Türk Spastik Çocuklar Derneği, özel bir konsere imza attı. Erol Evgin’in konseri, dün akşam Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras’ta büyük bir ilgiliyle gerçekleşti. Erol Evgin “Memleketim” şarkısını Cerebral Palsy’li çocuklarla beraber söyledi. Sanatçının altın şarkılarını seslendirdiği konserin geliri, “Erken Müdahale Programı” kapsamında 50 bebek için kullanılacak. 50. yıla özel yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr.h.c. Dilek Sabancı, “1972 yılında Değerli Bilim İnsanı Merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan’ın öncülüğünde Kadıköy’de bir apartman dairesinde Türk Spastik Çocuklar Derneğinin kurulması ile başlayan faaliyetlerimize bugün Ataşehir’deki Metin Sabancı Merkezinde devam ediyoruz. Çok Sevgili Rahmetli Babamın desteği ile büyüyerek kurumsallaşan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın bu yıl 50. yılını gururla kutluyoruz. Değerli Bilim İnsanı Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Rahmetli Babamdan devraldığım bayrak ile Vakfımızın faaliyetlerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceğim ve bu iyilik hareketini siz değerli Vakıf dostlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bu özel gecenin gerçekleşmesinde katkısı olan Ana Sponsorumuz Azimut Portföy ve Genel Müdür Murat Salar’a, değerli sanatçımız Erol Evgin’e huzurlarınızda teşekkür ederim. Rahmetli Babamı bir kez daha anarak sizleri Sakıp Sabancı Müzesinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Onur AYDIN

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı DİLEKSABANCI Erol Evgin

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