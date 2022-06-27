Davetler

Lezzet tutkunları davette buluştu!

Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul’da özel bir davetle bir araya getirdi.

27 Haziran 2022 Pazartesi
Lezzet tutkunları davette buluştu!

New York’tan dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın ortakları aktör Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa, yapımcı Meir Teper ve Nobu’nun CEO’su Fumihiro Tahara Türkiye’ye geldi. İstanbul’da bulunan Nobu ortakları The Ritz-Carlton, Istanbul içerisinde bulunan Nobu İstanbul’da sake seremonisine katıldı. Özel bir deneyim olan sake seremonisinde; Robert De Niro, Nobu Matsuhisa, Meir Teper, Fumihiro Tahara iyi şans getirmesi için sake fıçısını kırarak yapılan geleneksel seremoniyi gerçekleştirdi. Davete iş ve sanat dünyasından Demet Sabancı Çetindoğan, Nilüfer Bulut, Melisa Tapan ve Okan-selin Habab Özkaynak gibi pek çok isim katıldı.

Robert De Niro RESTORAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Lezzet tutkunları davette buluştu!

Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul’da özel bir davetle bir araya getirdi.
Davetler Hanif, Bodrum'da modaseverleri ağırladı!

Türk modasına değer katan ünlü modacı Dilek Hanif son dönem tasarımlarını Bodrum'daki yeni mağazasında tanıttı.

Magazin Hattı Bodrum'da Ajda rüzgarı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konserinde bir araya geldi.
Davetler Yaz koleksiyonuna lansman...

Alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu özel akşam yemeği davetinde tanıttı.

Güncel Demirağ, Paris'te yarıştı!

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ, Paris'te düzenlenen Longines Global Champions Tour'da yarıştı.
Davetler Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

Güncel Sabancılar'ın beklenen Boğaz düğünü!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Davetler Bodrum'da özel davet...

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya’nın ortak projesi olarak hayata geçen “Deep Passion Misunderstood/Rebirth” fotoğraf kitabı Bodrum’da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.

Caddeler Bebek'te keyifli gün...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Allan Hakko, Melda Kosif ve Dilek Türker Bebek'te Ht Kulüp objektifine yansıdılar.
Güncel Eczacıbaşı'ndan acı veda!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz günlerde İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında kaybettiği çalışma arkadaşlarını son yolculuklarına uğurladı.
Güncel Koç’un anısına kütüphane...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına bir ilkokula kütüphane yaptırdı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 19:00'de Bloomberg Ht ekranlarında...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.