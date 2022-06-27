Lezzet tutkunları davette buluştu!

New York’tan dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın ortakları aktör Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa, yapımcı Meir Teper ve Nobu’nun CEO’su Fumihiro Tahara Türkiye’ye geldi. İstanbul’da bulunan Nobu ortakları The Ritz-Carlton, Istanbul içerisinde bulunan Nobu İstanbul’da sake seremonisine katıldı. Özel bir deneyim olan sake seremonisinde; Robert De Niro, Nobu Matsuhisa, Meir Teper, Fumihiro Tahara iyi şans getirmesi için sake fıçısını kırarak yapılan geleneksel seremoniyi gerçekleştirdi. Davete iş ve sanat dünyasından Demet Sabancı Çetindoğan, Nilüfer Bulut, Melisa Tapan ve Okan-selin Habab Özkaynak gibi pek çok isim katıldı.