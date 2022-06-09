Davetler

Özel kokulara davet...

Ünlü İtalyan parfümlerinin yaratıcıları Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, dünyadaki ilk mağazalarını İstanbul’da özel bir davetle açtı.

09 Haziran 2022 Perşembe
Özel kokulara davet...

Ünlü İtalyan parfümleri Terenzi Boutique ile dünyadaki ilk mağazasını İstanbul’da açtı. Tamamen bağımsız sanatsal kokulara ve Paolo ve Tiziana Terenzi’nin yaratıcı dehasının eseri olan özel parfümlere adanmış parfüm evi Galataport İstanbul’da Paket Postanesi’nde misafirlerini ağırlamaya başladı. Mağazanın açılışı onuruna önceki gün yapılan davete, iş, sanat ve cemiyet hayatından Can Hakko ve nişanlısı Deniz Aktaş ile Cem-Hülya Kalyoncu gibi birçok isim katıldı. Konuklar mağazayı ve birbirinden özel kokularını keşfetti.

Ferit TUĞLUK

Tiziana Terenzi Paolo Terenzi italya parfüm istanbul

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