Davetler

25. yıla özel konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, doğal taş sektörüyle tanınan markanın 25’inci yıl kutlamalarına katılarak dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ı dinledi.

01 Haziran 2022 Çarşamba
25. yıla özel konser...

Türkiye doğal taş sektörünün öncü markası Stoneline, 25’inci yılını kutladı. Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın konser verdiği Zorlu PSM’deki görkemli kutlamaya iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Fazıl Say’ın klasik müzikte dünya çapında başarılı bir sanatçı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayrak, Stoneline’ın da dünya çapında bir şirket olmayı hedeflediğini söyledi. Yatırımlarını bu hedef doğrultusunda yaptıklarını kaydeden Bayrak, “Stonline olarak mermer, granit, kuvarsit, yarı değerli taşlar gibi doğal taşların tüm segmentlerinde varız. Bizim hayalimiz dünya markası olmak ” dedi.

Ferit TUĞLUK

25’inci yıl Fazıl Say Stoneline

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