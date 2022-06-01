2003 yılından bugüne, görmeyen çocuklara doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana dek her adımda eşlik eden, Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli çocuk derneği ‘Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ büyük alkış toplayan tiyatro oyununa bir yenisini daha eklendi. Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı’ndan uyarlanan, proje tasarımını Neşe Gönül’ün, yönetmenliğini Yeliz Yalçın’ın yaptığı "Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele" adlı tiyatro oyunu, görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelendi. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Neşe Gönül, Monik İpekel, Hande Sezer Pekcan, Feryal Gülman, Ayten Danışman, Burcu Esmersoy ve Haluk Levent, "Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele" adlı tiyatro oyununda çocuklarla birlikte sahnede yer aldı. Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde sergilenen oyundan elde edilen tüm gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi için bağışlandı.

Ferit TUĞLUK