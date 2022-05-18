Davetler

“Sanatla Yaşayan Mobilyalar” daveti...

Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markasının 2022 Özel Yaz Koleksiyonu ve Müze Evliyagil sanat eserlerinden oluşan seçkileri özel bir etkinlikte beğeniye sundu.

18 Mayıs 2022 Çarşamba
“Sanatla Yaşayan Mobilyalar” daveti...

Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markası olan Bon Objet, “Palmiye Gölgesi” isimli 2022 Özel Yaz Koleksiyonunu sundu. Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markası olan Bon Objet, “Palmiye Gölgesi” isimli 2022 Özel Yaz Koleksiyonunu sundu. Bu benzersiz mobilya koleksiyonu, doğadan aldığı ilham ve tropik yaşamın simgesi olan palmiyelerden yansımalar bulunduruyor. Vardar'ın ev sahipliğinde yapılan davete; Eda-Sarp Evliyagil, Nesrin Eyilik, Tuğçe Peksayar gibi isimler katıldı. Bon Objet ile Müze Evliyagil “Sanatla Yaşayan Mobilyalar” davetinde, Bedri Baykam, Burcu Perçin, Bahar Yürükoğlu, Ekrem Yalçındağ, Hakuk Akakçe, Kemal Önsoy, Mithat Şen, Mübin Orhon, Osman Dinç ve Elif Tutka gibi ünlü sanatçıların sanat eserlerinden seçkilere yer verildi.

Hakan YAĞCI

Tuğçe Eyilik Vardar Müze Evliyagil Palmiye Gölgesi Sanatla Yaşayan Mobilyalar

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