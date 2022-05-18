Peker'den özel koleksiyon!

Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace’ da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu. Yarattığı ikonik koleksiyonlarla moda dünyasının önemli tasarımcılarından biri olan Nihan Peker, 2022 Gelinlik Koleksiyonunda tasarımlarında da benimsediği zarafetin dışına çıkmadan naif ve şiirsel gelinlikler yarattı. Gelinlik tasarımıyla tüm misafirlerin adeta büyülendiği Nihan Peker Bridal 2022 Koleksiyon Sunumu Daveti moda, sanat, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Davete katılan isimler arasında Mehtap Elaidi, Arzu Kunt, Arzu Özal, İpek Köse, Burcu Şendir, Hande Sezer Pekcan gibi isimler yer aldı.

Hakan YAĞCI