Davetler

Genç sinamacılara ödül!

"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.

13 Mayıs 2022 Cuma
Genç sinamacılara ödül!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün yapılan törenle gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesine de imza attı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen festivale, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı. Festivalin gala gecesine katılarak genç sanatçılara seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu yıl kurmaca ve belgesel kategorisinde, 1368 başvuru alması ne kadar doğru bir yol izlendiğini ve nitelikli bir çalışma yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu organizasyonun hayalini kuran, bugünlere gelmesine emek veren herkesi kutluyorum. Ayrıca bu süreçte desteğini esirgemeyen, başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleri ile düşüncelerini dile getirdi. HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ise festivalin gala gecesinde davetlilere seslenirken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline gelişinin azim ve kararlılık dolu öyküsünü paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Sokak hayvanlarımıza, ormanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz; Kalyon Kültür çatısı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler düzenliyoruz. Bu festivale katılma cesareti göstererek, emeklerini ortaya koyan tüm başvuru sahiplerini ve ödül alanları canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Onur AYDIN

Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Film Festivali film sinema

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Genç sinamacılara ödül!

"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.

Güncel Arsel'e “Onursal Üye” unvanı!

Türk Hemşireler Derneği, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’e “Onursal Üye” unvanı verdi.

Davetler Sanat ve teknoloji bir arada!

Sanat ve teknolojiyle bir araya gelen ART & TECH for GOOD SUMMIT, etkileyici gala gecesiyle sanatseverleri ağırladı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Davetler AKM'de “Karabağ’ın Mirası” sergisi...

Sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli, 'Karabağ’ın Mirası' kişisel resim sergisini Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.
Magazin Hattı Yeni koleksiyon görücüye çıktı!

Burcu Esmersoy yeni koleksiyonu Burcu Esmersoy for IPEKYOL 2022 Beachwear'i özel bir davetle tanıttı.
Davetler Eczacıbaşı’nın objektifinden özel sergi!

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Davetler Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, ikinci gününde sanatseverleri ağırladı.

Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Cilt Bakımı ve Spa markası yeni serisini görkemli bir davetle tanıttı.

Güncel Alışverişle eğitime destek...

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği sona erdi
Davetler Moda tutkunları bir arada...

Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu ihtişam dolu bir defileyle görücüye çıktı.

Magazin Hattı İş kadınları törende buluştu!

Girişimci iş kadınları, İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket Töreni etkinliğinde buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.