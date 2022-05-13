Genç sinamacılara ödül!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün yapılan törenle gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesine de imza attı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen festivale, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı. Festivalin gala gecesine katılarak genç sanatçılara seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu yıl kurmaca ve belgesel kategorisinde, 1368 başvuru alması ne kadar doğru bir yol izlendiğini ve nitelikli bir çalışma yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu organizasyonun hayalini kuran, bugünlere gelmesine emek veren herkesi kutluyorum. Ayrıca bu süreçte desteğini esirgemeyen, başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleri ile düşüncelerini dile getirdi. HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ise festivalin gala gecesinde davetlilere seslenirken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline gelişinin azim ve kararlılık dolu öyküsünü paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Sokak hayvanlarımıza, ormanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz; Kalyon Kültür çatısı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler düzenliyoruz. Bu festivale katılma cesareti göstererek, emeklerini ortaya koyan tüm başvuru sahiplerini ve ödül alanları canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Onur AYDIN