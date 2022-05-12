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Eczacıbaşı’nın objektifinden özel sergi!

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

12 Mayıs 2022 Perşembe
Eczacıbaşı’nın objektifinden özel sergi!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Eczacıbaşı’nın müzenin yeni binasının inşaatı sırasında çektiği fotoğraflar, Bülent Erkmen’in küratöryel konsept,kurgu ve tasarımıyla, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla sergilendi. İstanbul Modern’in eski mekanında ziyaretçilerle buluşan sergiye iş insanı Osman Çarmıklı ile eşi Zeynep Çarmıklı, Berrak Barut, Maya Portakal Bitargil, Eczacıbaşı çiftinin oğulları Emre Eczacıbaşı ile eşi Dilara Eczacıbaşı ve Nükhet Eczacıbaşı katılarak eserleri yakından inceleme fırsatı buldular. Fotoğrafların konu, renk, form, ifade gibi unsurlar üzerinden hazırlanan bir kurgu ile sunulduğu sergi, Bülent Eczacıbaşı’nın objektifinden kişisel fotoğraflarla, İstanbul’un simge yapılarından biri olmaya aday müzenin yeni binasının yapım sürecinden, bir daha kimsenin şahit olamayacağı anlara yer veriyor.

Onur AYDIN

Bülent Eczacıbaşı “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” İstanbul Modern

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