Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, sanatseverleri Tersane İstanbul’da bir araya getirdi. VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Edvina Sponza, Esra Civelek, Serra Taşkent gibi cemiyet hayatından birçok sanatsever isim katıldı. 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverler sanata doyacak.

Onur AYDIN